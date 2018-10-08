2018-10-08T13:15:58+03:00
Спорт

На День здоровья в Тюмени пришли 4,5 тысячи горожан

Люди не только играли и состязались, но и сдавали нормативы ГТО
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На День здоровья в Тюмени пришли 4,5 тысячи горожан. Он проходил сразу на десяти площадках, не смотря на пасмурную погоду и дождик.

– Спортивных мероприятий в Тюмени становится с каждым годом больше. Создаются благоприятные условия для занятий физкультурой. Активной жизнью живут люди разных возрастов, семьи, трудовые коллективы. Мы стремимся к тому, чтобы их количество возрастало, – отметил врио главы администрации города Руслан Кухарук.

В этот день гости праздника не только играли, состязались и приятно проводили время. Многие тюменцы смогли сдать нормативы ГТО

– Сегодня мы видим тюменцев от мала до велика, но все же больше детей, и это радует. Мы все должны быть здоровыми и спортивными, но на подрастающее поколение всегда обращено особое внимание, потому что именно дети главные «строители» будущего. Я желаю всем здоровья, больших спортивных достижений, и двигаться только вперёд – к нормативам «ГТО»! – пожелала двукратная чемпионка Мира по бодибилдинку, пятикратная чемпионка России, посол «ГТО» в Тюменской области Наталья Проскурякова.

Директор городского департамента по спорту и молодёжной политике Евгений Хромин добавил, что уже 40% тюменцев задействованы в регулярных занятиях спортом, но остаются не занятыми ещё 60% – значит, работы предстоит много.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В тяжелом состоянии, но живая: в Тюмени с высоты упала 15-летняя девушка
На 2-летнюю тюменку упал телевизор
Тюменцы смогут бесплатно проверить кровь на свертываемость
В Тюмени выберут «Бабушку – красавицу»
В тюменской «Жемчужине Сибири» начали прокладывать снежные трассы
Тюменец выиграл бронзу чемпионата Европы «Своя игра»
Авиакомпанию «Россия» оштрафовали в Тюмени за «сухую» задержку рейса
Председателем Тюменской гордумы стал бывший замгубернатора области
В АО «Транснефть – Сибирь» прошли учения по ликвидации выхода нефти в болотистой местности
В Тюмени начали выпускать березовые зубочистки
Жители Сладково платили за воду почти в 2 раза больше тарифа
На Прямском взвозе Тобольска вновь выбрали «Царя горы»
В лесу под Тюменью грибник нашел противотанковую мину
В Тюмени продет первый форум для глухих и слабослышащих «Новый смысл-2018»
Тюменка заплатила около 4 миллионов рублей, чтобы вернуть машину
Тюменский автобусный маршрут № 86 сменил схему движения
Погода 8 октября в Тюмени: пасмурно и ветрено
Несколько микрорайонов Тюмени остались без света
«Вечная жизнь Александра Христофорова»: Алексей Гуськов привез в Тюмень свою «таблетку от осенней хандры»
Тюменцы заняли 1 место по программе оказания медпомощи
Ребята из Сладковского района подключились к движению юнармейцев
Четыре тюменца на 800 тысяч рублей украли фары с десяти Porsche Cayenne
Кондитеры, массажисты и зубные техники: тюменцы с инвалидностью продемонстрируют мастерство
Тюменцев приглашают на бесплатный показ научных фильмов со всего мира
Тюменские школьники едут на робототехническую олимпиаду в Таиланд