СЕГОДНЯ 13:15 2018-10-08T13:15:58+03:00

Люди не только играли и состязались, но и сдавали нормативы ГТО

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На День здоровья в Тюмени пришли 4,5 тысячи горожан. Он проходил сразу на десяти площадках, не смотря на пасмурную погоду и дождик.

– Спортивных мероприятий в Тюмени становится с каждым годом больше. Создаются благоприятные условия для занятий физкультурой. Активной жизнью живут люди разных возрастов, семьи, трудовые коллективы. Мы стремимся к тому, чтобы их количество возрастало, – отметил врио главы администрации города Руслан Кухарук.

В этот день гости праздника не только играли, состязались и приятно проводили время. Многие тюменцы смогли сдать нормативы ГТО

– Сегодня мы видим тюменцев от мала до велика, но все же больше детей, и это радует. Мы все должны быть здоровыми и спортивными, но на подрастающее поколение всегда обращено особое внимание, потому что именно дети главные «строители» будущего. Я желаю всем здоровья, больших спортивных достижений, и двигаться только вперёд – к нормативам «ГТО»! – пожелала двукратная чемпионка Мира по бодибилдинку, пятикратная чемпионка России, посол «ГТО» в Тюменской области Наталья Проскурякова.

Директор городского департамента по спорту и молодёжной политике Евгений Хромин добавил, что уже 40% тюменцев задействованы в регулярных занятиях спортом, но остаются не занятыми ещё 60% – значит, работы предстоит много.