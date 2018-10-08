2018-10-08T13:03:23+03:00
Общество

На 2-летнюю тюменку упал телевизор

Ребенок чудом избежал тяжелых травм
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
На 2-летнюю тюменку упал телевизорНа 2-летнюю тюменку упал телевизорФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Старым телевизором случайно чуть не задавило двухлетнюю девочку в Тюмени. Телевизор упал на ребенка и чудом не повредил кости.

Несчастный случай произошел вечером накануне, 7 октября. С малышкой и ее старшей сестренкой водилась бабушка. Пока она отвлеклась на другую внучку, младшая подбежала к тумбочке, где стояла техника, и резко дернула за ящичек. Телевизор накренился и упал, придавив ребенка.

Бабушка сразу вызвала скорую помощь. Медики были на месте происшествия спустя девять минут. Фельдшеры диагностировали у девочки ссадины и ушибы на груди и пояснице. К счастью, не было выявлено деформации костей. Девочку госпитализировали в областную клиническую больницу № 2, где было проведено более глубокое обследование. Серьезных травм не выявлено. Малышке оказали помощь в полном объеме и направили под наблюдение врачей поликлиники, сообщили в пресс-службе Станции скорой помощи.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В тяжелом состоянии, но живая: в Тюмени с высоты упала 15-летняя девушка
На День здоровья в Тюмени пришли 4,5 тысячи горожан
Тюменцы смогут бесплатно проверить кровь на свертываемость
В Тюмени выберут «Бабушку – красавицу»
В тюменской «Жемчужине Сибири» начали прокладывать снежные трассы
Тюменец выиграл бронзу чемпионата Европы «Своя игра»
Авиакомпанию «Россия» оштрафовали в Тюмени за «сухую» задержку рейса
Председателем Тюменской гордумы стал бывший замгубернатора области
В АО «Транснефть – Сибирь» прошли учения по ликвидации выхода нефти в болотистой местности
В Тюмени начали выпускать березовые зубочистки
Жители Сладково платили за воду почти в 2 раза больше тарифа
На Прямском взвозе Тобольска вновь выбрали «Царя горы»
В лесу под Тюменью грибник нашел противотанковую мину
В Тюмени продет первый форум для глухих и слабослышащих «Новый смысл-2018»
Тюменка заплатила около 4 миллионов рублей, чтобы вернуть машину
Тюменский автобусный маршрут № 86 сменил схему движения
Погода 8 октября в Тюмени: пасмурно и ветрено
Несколько микрорайонов Тюмени остались без света
«Вечная жизнь Александра Христофорова»: Алексей Гуськов привез в Тюмень свою «таблетку от осенней хандры»
Тюменцы заняли 1 место по программе оказания медпомощи
Ребята из Сладковского района подключились к движению юнармейцев
Четыре тюменца на 800 тысяч рублей украли фары с десяти Porsche Cayenne
Кондитеры, массажисты и зубные техники: тюменцы с инвалидностью продемонстрируют мастерство
Тюменцев приглашают на бесплатный показ научных фильмов со всего мира
Тюменские школьники едут на робототехническую олимпиаду в Таиланд