На 2-летнюю тюменку упал телевизор

СЕГОДНЯ 12:56 2018-10-08T13:03:23+03:00

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Старым телевизором случайно чуть не задавило двухлетнюю девочку в Тюмени. Телевизор упал на ребенка и чудом не повредил кости.

Несчастный случай произошел вечером накануне, 7 октября. С малышкой и ее старшей сестренкой водилась бабушка. Пока она отвлеклась на другую внучку, младшая подбежала к тумбочке, где стояла техника, и резко дернула за ящичек. Телевизор накренился и упал, придавив ребенка.

Бабушка сразу вызвала скорую помощь. Медики были на месте происшествия спустя девять минут. Фельдшеры диагностировали у девочки ссадины и ушибы на груди и пояснице. К счастью, не было выявлено деформации костей. Девочку госпитализировали в областную клиническую больницу № 2, где было проведено более глубокое обследование. Серьезных травм не выявлено. Малышке оказали помощь в полном объеме и направили под наблюдение врачей поликлиники, сообщили в пресс-службе Станции скорой помощи.