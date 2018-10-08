2018-10-08T12:45:43+03:00
Здоровье

Тюменцы смогут бесплатно проверить кровь на свертываемость

Экспресс-диагностику будут делать только 12 октября
Маргарита КАЛИНКИНА
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Тюменцы смогут бесплатно проверить кровь на свертываемостьТюменцы смогут бесплатно проверить кровь на свертываемость
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Масштабная социальная акция “День МНО” пройде в Тюмени 12 октября. Тюменцы смогут бесплатно проверить уровень свертываемости крови (МНО).

Акция будет посвящена Всемирному дню тромбоза и состоится уже в седьмой раз. Особенно она актуальна для людей, принимающих непрямые антикоагулянты, разжижающие кровь и препятствующих свертываемости крови. Именно тромбы являются одной из причин смерти от сердечно-сосудистых заболеваний – инсульта и инфаркта.

Акция “День МНО” состоится при поддержке Российского кардиологического общества сразу в 25 городах России, сообщили в тюменском кардиоцентра. Пройти экспресс-диагностику можно будет с 9:00 до 15:00 в кардиоцентре по адресу: ул. Мельникайте, д. 111 (2-й этаж, «Зимний сад»).

Чтобы пройти бесплатную экспресс-диагностику и получить консультацию специалиста, нужно записаться на портале www.mnoportal.ru или по телефону горячей линии 8-800-100-19-68.

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