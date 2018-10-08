2018-10-08T12:20:10+03:00
Звезды

В Тюмени выберут «Бабушку – красавицу»

Заявки на участие в конкурсе еще принимаются
Маргарита КАЛИНКИНА
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Конкурс «Бабушка – красавица» пройдет в Тюмени 20 октября. К участию приглашаются тюменки в возрасте 55+. Горожанкам предстоит показать свои творческие и интеллектуальные способности.

Состязаняи пройдут в доме культуры «Поиск» в несколько этапов. На первом по традиции участницы покажут визитки, на втором - представят мир увлечений, а третий этап пройдет в форме «блиц-опроса». В четвертом этапе им предстоит поделиться своими семейными секретами.

Членам жюри предстоит оценить исполнительское мастерство, артистичность и оригинальность участниц. Помимо главного звания будут присуждены специальные номинации: «Самая артистичная бабушка – 2018», «Самая обаятельная бабушка – 2018», «Самая талантливая бабушка – 2018», «Самая элегантная бабушка – 2018» и «Самая современная бабушка – 2018».

Заявки на участие в конкурсе принимаются по электронной почте konkursPoisk@yandex.ru до 15 октября 2018 года. Телефон для справок: 8(3452) 795-415 (Марченко Вера Александровна), 8-982-927-2572 (Суркова Анастасия Сергеевна), poisk-dk@yandex.ru, konkursPoisk@yandex.ru

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