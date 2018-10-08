2018-10-08T10:55:54+03:00
Спорт

В тюменской «Жемчужине Сибири» начали прокладывать снежные трассы

Совсем скоро здесь можно будет кататься на лыжах
Марина АНТОНОВА
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В тюменской «Жемчужине Сибири» начали прокладывать снежные трассы. Фото группы «Жемчужины Сибири» » начали прокладывать снежные трассы. Фото группы «Жемчужине Сибири vk.comВ тюменской «Жемчужине Сибири» начали прокладывать снежные трассы. Фото группы «Жемчужины Сибири» » начали прокладывать снежные трассы. Фото группы «Жемчужине Сибири vk.com
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В тюменском центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» появился искуственный снег. Его укладывают на трассы и совсем скоро здесь можно будет прокатиться на лыжах. Напомним, длина лыжных трасс составляет 15 км.

К слову, в Тюмени пока стоят очень теплые дни, сегодня, 8 октября, температура воздуха составляет +10 градусов. Но для искусственного снега это не страшно. От таяния его спасет специальная охлаждающая система, проложенная под асфальтом. Она работает по такому же принципу, что и в крытых катках. Технологиюуже несколько лет используют в октябре, когда сезон только-только начинается.

Для создания трасс потребуется несколько дней и примерно 20 тысяч кубометров снега.

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