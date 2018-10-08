Тюменец выиграл бронзу чемпионата Европы «Своя игра»

СЕГОДНЯ 10:31 2018-10-08T10:31:51+03:00

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Тюменский интеллектуал Владислав Тарасов выиграл бронзовую медаль на чемпионате Европы «Своя игра». А тюменская команда «Поребрик» вошла в десятку сильнейших в игре «Что? Где? Когда?», у нее 9-е место.

XIV чемпионат среди студентов состоялся в Минске 7 октября. Разыгрывалось четыре комплекта наград в играх «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Эрудит-квартет» и «Своя игра». Дополнительно прошёл шоу-матч по квизболу.

За лидерство боролись 36 команд из России, Белоруссии, Украины, Армении, Латвии, Азербайджана и Польши. До турнира дошли только победители национальных чемпионатов.

Тюменцев больше всего повезло в «Своей игре», отметили в областном Департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике. Трём игрокам команды удалось пройти отбор на турнир. Евгений Артёмов смог дойти до четвертьфинала, а Владислав Тарасов в напряжённой борьбе вышел в финал. Такое впервые произошло в истории тюменского сообщества.

– В полуфинале на последнем вопросе я отставал на 10 очков. Оставался самый сложный вопрос – за 50. Мне нужно было жать, и я рискнул, – поделился впечатлениями Владислав Тарасов, студент 2 курса магистратуры по нефтегазовому делу ТИУ.

В финале было разыграно 12 тем по 5 вопросов в каждой. На первой же теме Владислав заработал 70 очков. Также тюменец сыграл в шоу-матче в составе символичной сборной сильнейших эрудитов Европы, где его команда одержала победу.

В «Что? Где? Когда?» развернулась серьёзная борьба. После первых 30 вопросов тюменцев от первого места отделяли всего два правильных ответа. На следующий день участникам задали ещё 45 вопросов. По итогу «Поребрик» разделил 9 место с питерским «Флудом». Этот результат является лучшим для наших команд на европейском первенстве.