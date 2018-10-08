Авиакомпанию «Россия» оштрафовали в Тюмени за «сухую» задержку рейса

СЕГОДНЯ 10:10 2018-10-08T10:10:08+03:00

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Авиакомпанию «Россия» оштрафовали на 20 тысяч рублей за нарушение правил по обслуживанию пассажиров в аэропорту Тюмени.

В мае 2018 года в аэропорту «Рощино» рейс на Санкт-Петербург вылетел с задержкой на 15 часов. Все это время пассажиры были без прохладительных напитков, тогда как Воздушный кодекс России и Павила воздушных перевозок пассажиров обязывают авиакомпании предоставлять бесплатное питье при ожидании отправления рейса более двух часов.

Пассажиры обратились в прокуратуру. Нарушение подтвердилось. Выяснилось, что задержка рейса произошла из-за технической неисправности воздушного судна А-319. Все это время пассажиров не обеспечивали прохладительными напитками.

По данному факту прокурор возбудил административное дело на авиакомпанию на основании ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (выполнение работ либо оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов).

По результатам рассмотрения постановления прокурора областным Управлением Роспотребнадзора принято решение о наказании авиакомпании в виде штрафа.