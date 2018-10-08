Председателем Тюменской гордумы стал бывший замгубернатора области

СЕГОДНЯ 09:34 2018-10-08T11:33:03+03:00

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В Тюменской городской думе 7 созыва избрали нового председателя. Из двух кандидатов парламентарии сделали ставку на Евгения Заболотного, который ранее занимал пост заместителя губернатора области. Вторым претендентом был депутат думы 7 созыва Олег Касьянов.

В своей презентации Заболотный отметил, что стремится сохранить преемственность, создать комфортную обстановку, в которой все депутаты в равной степени смогут представлять разные категории населения.

- Я коренной тюменец, шесть поколений моих предков жили здесь. Сегодня в Тюмени живут сразу четыре поколения моей семьи - мои родители, мы с женой, мои дети и внуки. Поэтому, можно сказать, я знаю интересы всех поколений жителей, - поделился он.

Его опыт и знания оценили многие депутаты. Так, однопартиец Евгения Заболотного Николай Романов охарактеризовал его как очень надёжного человека, который прошел все стадии руководства, начиная с руководства предприятием и учебным заведением и заканчивая аппаратом губернатора.

В итоге, большинством голосов - 28 из 34 - парламентарии выбрали Евгения Заболотного.

- Для меня это ответственный день, который пойдет в историю моей жизни. Буду делать все, чтобы оправдать высокое доверие, - прокомментировал он после избрания.

В качестве своего заместителя Евгений Заболотный предложил Дмитрия Осипова, который уже фигурировал в составе Тюменской гордумы 6 созыва.