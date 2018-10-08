СЕГОДНЯ 09:26 2018-10-08T09:27:49+03:00

В АО «Транснефть – Сибирь» прошли учения по ликвидации выхода нефти в болотистой местности

Изменить размер текста: A A

На базе АО «Транснефть – Сибирь» прошло комплексное учебно-тренировочное занятие на тему «Устранение аварии с выходом нефти на заболоченном участке магистрального нефтепровода».

Руководил учением заместитель вице-президента ПАО «Транснефть» Роман Завалишин, курировали процесс начальник управления эксплуатации магистральных нефтепроводов и нефтебаз компании Сергей Чужинов и главный технолог Дмитрий Мисько. В качестве наблюдателей присутствовали представители семи организаций системы ПАО «Транснефть» (ОСТ).

Цель учения - проверка готовности и отработка действий персонала при проведении аварийно-восстановительных работ на болоте с глубиной торфа до семи метров. Учения проводились в зоне прохождения магистрального нефтепровода Холмогоры – Клин (ХМАО-Югра). В учениях был задействован персонал Тобольского и Нефтеюганского управлений магистральных нефтепроводов (УМН), Специализированного управления по предупреждению и ликвидации аварий (СУПЛАВ) - всего 117 человек; использовалась 51 единица техники.

При проведении учебно-тренировочного занятия по ликвидации условной аварии организовано привлечение болотоходной техники АО «Транснефть – Сибирь», было доставлено специализированное оборудование (большей частью изготовленного силами заводов ПАО «Транснефть»), а также другие материалы и оборудование, применяемые при локализации и ликвидации последствий аварии на болотах.

Кроме того, по договору о сотрудничестве с ОАО «Российские железные дороги» была осуществлена перебазировка техники и оборудования с базы СУПЛАВ в г.Тюмени до места производства работ специализированным «аварийным» поездом. Отработано взаимодействие с авиакомпанией АО «ЮТэйр – Вертолетные услуги» по оперативной доставке оборудования к месту условного выхода нефти воздушным транспортом.

Были выполнены работы по монтажу байпасного (обводного) трубопровода протяженностью 500 метров, развернуто более 350 метров боновых заграждений, установлено нефтесборное оборудование. Специалисты выполнили локализацию и ликвидацию условного выхода нефти, провели восстановление разрушенного участка трубопровода. Отсутствие загрязняющих веществ после проведенного комплекса работ в месте условного выхода нефти подтвердила служба экологической безопасности и рационального природопользования Нефтеюганского УМН.

Общая продолжительность работ составила 118 часов. Специалисты ПАО «Транснефть» и ОСТ приняли активное участие в обсуждении и оценке хода учений на всех этапах. После подведения итогов комплексного учебно-тренировочного занятия установлено - условный выход нефти локализован и ликвидирован в полном объеме в нормативные сроки.