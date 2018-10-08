В Тюмени начали выпускать березовые зубочистки

СЕГОДНЯ 09:18 2018-10-08T09:23:58+03:00

Они должны заменить импортные аналоги в регионе и в целом по России

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Производство деревянных зубочисток запущено в Тюмени. Их будут делать из натуральной березы. Планируется выпускать 150 млн зубочисток в год и поставлять не только в магазины своего региона, но и в другие области России. Продукция должна стать серьезным конкурентом импортным аналогам, которые сейчас являются основными поставщиками зубочисток.

Запустить производство смогла компания «Тарман» при поддержке областного Фонда микрофинансирования. Содействие предприятию оказало также областное Инвестагентство.

Трудиться на производстве будет пять человек. Оборудование для производства закуплено за рубежом. Причем, линия разработана специально для тюменского предприятия. Кроме того, в процессе запуска были модернизированы некоторые станки с учётом специфических особенностей местного сырья, а также добавлен станок собственной разработки для улучшения производительности.

Отходы от производства – древесный опил – будут отправляться для хозяйственных нужд на действующие птицефабрики.