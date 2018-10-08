2018-10-08T08:34:30+03:00
Общество

Жители Сладково платили за воду почти в 2 раза больше тарифа

Прокуратура заставила коммунальщиков провести перерасчет
Маргарита КАЛИНКИНА
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В Сладково прокуратура добилась перерасчета оплаты за питьевую воду 36 жильцам многоквартирного трехэтажного дома по ул. Ленина, 134 «а». Как оказалось, с селян брали почти в два раза больше, чем должны были.

Для сдерживания роста платы коммунальных услуг Сладковским муниципальным унитарным предприятием ЖКХ были установлены льготные тарифы для населения. Их размер зависил от возраста домов. В доме по улице Ленина с жильцов в первом полугодии 2018 года должны были брать плату за питьевую воду 48 рублей 75 копеек с кубометра, а брали 91 рубль 46 копеек. С 1 июля тариф составил 50 рублей 94 копейки, а взимали 95 рублей 57 копеек.

Жильцы с коллективным письмом обратились в районную прокуратуру, была организована проверка. Доводы жалобы подтвердились. На директора предприятия было возбуждено административное дело по ч. 2 ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение установленного порядка ценообразования). Он оштрафован на 50 тысяч рублей.

Кроме того, прокуратура потребовала от руководителя устранения нарушения закона. В итоге всем жильцам произведен перерасчет, а экономист и юрист привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщили в областной прокуратуре.

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