На Прямском взвозе Тобольска вновь выбрали «Царя горы»

СЕГОДНЯ 07:49 2018-10-08T07:51:44+03:00

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Шестой открытый турнир по легкоатлетическому экстриму «Царь горы. Осень -2018» прошел в Тобольске в субботу, 6 октября. Участники традиционно на скорость взбегали по Прямскому взвозу. Им предстояло пробежать 203 ступени.

Участниками соревнований стали 128 спортсменов самого разного возраста, представляющих 31 организацию.

Фото ТИАМЗ

Физическую подготовку спортсменов оценивали профессиональные судьи, во главе с мастером спорта России, тренером-преподавателем по легкой атлетике высшей категории Леонидом Клевачевым. В итоге обладателями главных титулов «Царя» и «Царицы» горы стали профессиональные спортсмены Максим Глушков и Алена Коростелева.

Организаторамитурнира традиционно выступил Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник, а также «Культурно-спортивный центр «Арслан».