2018-10-08T07:51:44+03:00
Спорт

На Прямском взвозе Тобольска вновь выбрали «Царя горы»

В городе прошел традиционный экстрим-забег
Маргарита КАЛИНКИНА
Поделиться:
На Прямском взвозе Тобольска вновь выбрали «Царя горы». Фото ТИАМЗНа Прямском взвозе Тобольска вновь выбрали «Царя горы». Фото ТИАМЗ
Изменить размер текста:

Шестой открытый турнир по легкоатлетическому экстриму «Царь горы. Осень -2018» прошел в Тобольске в субботу, 6 октября. Участники традиционно на скорость взбегали по Прямскому взвозу. Им предстояло пробежать 203 ступени.

Участниками соревнований стали 128 спортсменов самого разного возраста, представляющих 31 организацию.

Фото ТИАМЗ

Фото ТИАМЗ

Физическую подготовку спортсменов оценивали профессиональные судьи, во главе с мастером спорта России, тренером-преподавателем по легкой атлетике высшей категории Леонидом Клевачевым. В итоге обладателями главных титулов «Царя» и «Царицы» горы стали профессиональные спортсмены Максим Глушков и Алена Коростелева.

Организаторамитурнира традиционно выступил Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник, а также «Культурно-спортивный центр «Арслан».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В АО «Транснефть – Сибирь» прошли учения по ликвидации выхода нефти в болотистой местности
В Тюмени начали выпускать березовые зубочистки
Жители Сладково платили за воду почти в 2 раза больше тарифа
В лесу под Тюменью грибник нашел противотанковую мину
В Тюмени продет первый форум для глухих и слабослышащих «Новый смысл-2018»
Тюменка заплатила около 4 миллионов рублей, чтобы вернуть машину
Тюменский автобусный маршрут № 86 сменил схему движения
Погода 8 октября в Тюмени: пасмурно и ветрено
Несколько микрорайонов Тюмени остались без света
«Вечная жизнь Александра Христофорова»: Алексей Гуськов привез в Тюмень свою «таблетку от осенней хандры»
Тюменцы заняли 1 место по программе оказания медпомощи
Ребята из Сладковского района подключились к движению юнармейцев
Четыре тюменца на 800 тысяч рублей украли фары с десяти Porsche Cayenne
Кондитеры, массажисты и зубные техники: тюменцы с инвалидностью продемонстрируют мастерство
Тюменцев приглашают на бесплатный показ научных фильмов со всего мира
Тюменские школьники едут на робототехническую олимпиаду в Таиланд