2018-10-08T06:05:56+03:00
Общество

Тюменка заплатила около 4 миллионов рублей, чтобы вернуть машину

У женщины пришлось арестовать автомобиль, чтобы заставить рассчитаться
Маргарита КАЛИНКИНА
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Долг около 4 миллионов рублей выплатила жительница Тюмени, когда у нее прямо на дороге арестовали автомобиль.

В минувшую пятницу, 5 октября, приставы и автоинспекторы проводили операцию «Должник». У остановленных водителей проверяли не только документы, но и наличие задолженностей по судебным решениям, штрафам и налогам. Так, у 45-летней тюменки оказался очень крупный долг. Меры ограничения на нее не дествовали, женщина задумалась о необходимости оплаты долга, только когда ее Land Rover был направлен на специализированную стоянку.

После ареста автомобиоя предпринимательнице пришлось пешком продолжить свой путь, после чего она в тот же день оплатила весь долг и вернула себе машину, сообщили в пресс-службе УССП по Тюменской области.

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