Погода 8 октября в Тюмени: пасмурно и ветрено

СЕГОДНЯ 03:41 2018-10-08T03:41:58+03:00

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Понедельник, 8 октября, в Тюменской области будет немного пасмурным. Пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, в отдельных районах порывы до 16 м/с. Температура воздуха днем будет +7 +12 градусов.

В Тюмени воздух прогреется до +10 градусов, небо обещает быть серым, а дождик пойдет ближе к вечеру. Будет достаточно ветренно, 4-11 м/с, к ночи ветер усилится до 13 м/с. В Ялутоовске и Заводоуковске такая же погода, но осадки менее интенсивные. В Ишиме в полдень солнечно, а с неба закапает только поздно вечером. Термометры покажут +12

В Тобольске дождик пройдет рано утром и поздно вечером, днем пасмурно, но сухо. Максимальная температура воздуха +9 градусов.

В народном календаре 8 октября названо Сергеем Капустником. В этот день было принято солить и квасить капусту на зиму, а на стол подавать пирожки с капустой.

В этот день также судили об установлении зимы. Если наступающей ночью выпадал первый снег, зиму ждали на Михайлов день, а если погода стояла ясной, то и три последующие недели должны были быть такими же. Наблюдали и за ветром: если он дул с севера — это предвещало холодную зиму, если с юга — теплую, если с запада — снежную.