2018-10-07T19:53:07+03:00
Происшествия

Несколько микрорайонов Тюмени остались без света

На электроподстанциях произошло аварийное отключение
Марина АНТОНОВА
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Сразу в нескольких микрораоеах Тюмени в домах пропало эликтричество. Без света оказались часть жилых домов в Восточном и Калининиском административных округах.

Темно сейчас в домах по улице 30 лет Победы, Широтная, Олимпийская, Монтажников, Моторостроителей и Пермякова. На 36 подстанциях, питающих эти улицы, в 20.45 произошло аварийное отключение.

В 20.50 аварийные отключения произошли на двух подстанциях в районе Маяка. Без света остались улицы: Куйбышева, Мира, Новосибирская, Транспортная и несколько домов по улицам: Волгоградская, Калинина и Карла Маркса.

На месте повреждений работают бригады компании СУЭНКО. Энергетики обещают восстановить электропитание к 23.00 часам.

Горожане также сообщают, что в некоторых домах пропала холодная вода, однако на сайте компании эта информация не подтверждается.

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