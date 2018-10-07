Несколько микрорайонов Тюмени остались без света
Сразу в нескольких микрораоеах Тюмени в домах пропало эликтричество. Без света оказались часть жилых домов в Восточном и Калининиском административных округах.
Темно сейчас в домах по улице 30 лет Победы, Широтная, Олимпийская, Монтажников, Моторостроителей и Пермякова. На 36 подстанциях, питающих эти улицы, в 20.45 произошло аварийное отключение.
В 20.50 аварийные отключения произошли на двух подстанциях в районе Маяка. Без света остались улицы: Куйбышева, Мира, Новосибирская, Транспортная и несколько домов по улицам: Волгоградская, Калинина и Карла Маркса.
На месте повреждений работают бригады компании СУЭНКО. Энергетики обещают восстановить электропитание к 23.00 часам.
Горожане также сообщают, что в некоторых домах пропала холодная вода, однако на сайте компании эта информация не подтверждается.