2018-10-07T19:30:55+03:00
Звезды

«Вечная жизнь Александра Христофорова»: Алексей Гуськов привез в Тюмень свою «таблетку от осенней хандры»

Актер представил новую картину, где выступил не только в главной роли
Марина АНТОНОВА
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«Вечная жизнь Александра Христофорова»: Алексей Гуськов привез в Тюмень свою «таблетку от осенней хандры»«Вечная жизнь Александра Христофорова»: Алексей Гуськов привез в Тюмень свою «таблетку от осенней хандры»Фото: Марина АНТОНОВА
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Известный российский актер Алексей Гуськов сегодня, 7 октября, представил в Тюмени кинокомедию «Вечная жизнь Александра Христофорова». Артист не только выступил в главной роли, он стал продюсером картины, и сегодня с удовольствием пообщался со зрителями, которые пришли в «Киномакс» на единственный сеанс за 11 дней до начала проката, фильм выйдет на шировкие экраны с 18 октября.

- Я очень люблю Тюмень, я часто бываю в городе со спектаклями, а сегодня привез кино, которое для меня очень важно. Это лучшее, что сделано мной за последние годы, - отметил Гуськов. – Мне хотелось поделиться размышлениями о сегодняшней жизни. Мне кажется, мы стали очень серьезными и все время куда-то спешим. А ведь для человека главное любить и быть любимым. По-моему, картина получилась очень ироничной, в ней много и самоиронии. Еще хотелось, чтобы зрители вышли из зала с хорошим послевкусием, что жизнь – это классная штука.

Актер подчеркнул, что фильм рекомендован, как таблетка от осенней хандры.

- У большинства недавно-недавно был отпуск: голубое небо, море, чайки, шорты, легкое настроение, вкус поцелуя с привкусом морской соли на губах. Хочется, чтобы в течение полутора часов это все обрушилось на вас, чтобы вы вернули самые-самые яркие воспоминания лета, - добавил Гуськов.

Фильм рассказывает о когда-то популярном актёре, который теперь играет роль римского легионера в курортном парке аттракционов. Он тяжело болен и, возможно, скоро умрет. Он много пьет и его увольняют с работы. Его сын не хочет с ним общаться, а бывшая супруга считает опасным для общества …

Оценить, насколько фильм, действительно, получился легким и летним, тюменцы смогут с 18 октября. Те же, кто попал на предпоказ от души посмеялись. Тонкий юмор, замечательная игра актеров, отличная операторская работа, красивые декорации и костюмы… в картине есть все, чтобы в один из осенних дней отправиться в кинотеатр, окунуться в солнечную атмосферу приморского городка и с улыбкой поразмышлять о смысле жизни и силе любви.

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