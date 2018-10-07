2018-10-07T18:06:34+03:00
Общество

Тюменцы заняли 1 место по программе оказания медпомощи

Высокую оценку заслужило сокращение материнской и младенческой смертности
Алена Кульмухаметова
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Тюменская область заняла первое место по итогам реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 2017 году.

Как сообщает департамент здравоохранения Тюменской области, министерство здравоохранения России определило 20 критериев, по которым оценивается эффективность выполнения территориальной программы. Недавно в Москве были подведены итоги: Тюменская область, выполнив 17 критериев, заняла первое место, как и в прошлом году.

В министерстве отметили хорошие показатели Тюменской области по сокращению смертности от болезней системы кровообращения, новообразований и туберкулеза, а также сокращение смертности населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения и других недугов.

Не оставили без внимания и сравнительно небольшое количество обоснованных жалоб, поступивших от пациентов. Высокую оценку заслужило сокращение материнской и младенческой смертности в Тюменской области, и, конечно, обеспеченность населения врачами.

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