Ребята из Сладковского района подключились к движению юнармейцев

СЕГОДНЯ 17:12 2018-10-07T17:12:25+03:00

Они дали клятву и возложили цветы к Вечному огню

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«Посвящение в юнармейцы» у ребят из Сладковского района состоялось в конце сентября на площади Памяти в Тюмени.

Ребятам из Новоандреевской основной общеобразовательной школы вручили знамя юнармейцев Сладковского района.

В рамках мероприятия прошла встреча и беседа с Героями Российской Федерации «Вахта героев Отечества». Учащиеся прослушали напутствие и дали клятву юнармейца, возложили цветы к Вечному огню.

«Юнармия» – российское детско-юношеское движение, основной целью которого является всестороннее развитие и патриотическое воспитание россиян от 8 лет.

Региональные штабы открыты во всех 85 регионах Российской Федерации. С 2016 года региональное отделение общественного движения «Юнармия» появилось и в Тюменской области.