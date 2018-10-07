Четыре тюменца на 800 тысяч рублей украли фары с десяти Porsche Cayenne

СЕГОДНЯ 16:36 2018-10-07T16:37:25+03:00

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Запчасти из Тюмени отправлялись подельнику в Москву и там реализовывались. От рук воров пострадали десять автовладельцев.

Как сообщает прокуратура Тюмени, 5 октября Центральный районный суд города признал виновными в серии краж четырёх тюменцев.

Осенью 2017 года один из тюменцев, который временно находился в Москве, создал банду для хищения автомобильных фар с Porsche Cayenne. В ее состав вошли еще три тюменца.

Воришки подыскивали в Тюмени Porsche Cayenne, снимали с них фары и переправляли в Москву, где организатор группировки их продавал. В период с сентября по ноябрь 2017 года фары были сняты с 10 машин. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 800 тысяч рублей.

Преступников задержали. Во время следствия два комплекта фар были найдены и возращены двум потерпевшим.

Кроме того, один из фигурантов обвиняется еще в краже двух зеркал заднего вида с автомобиля Mercedes Benz S 350 стоимостью более 20 тысяч рублей. Зеркала были найдены и возвращены потерпевшей.

Суд назначил троим участникам группировки лишение свободы на срок 4,5 года, 5 лет и 5,5 лет соответственно с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Их сообщник, участвовавший всего в одном преступлении, осужден к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Кроме того, суд удовлетворил шесть заявленных исков потерпевших о возмещении ущерба на общую сумму более 438 тысяч рублей.