Кондитеры, массажисты и зубные техники: тюменцы с инвалидностью продемонстрируют мастерство

СЕГОДНЯ 16:15 2018-10-07T16:15:34+03:00

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В третий раз в Тюмени пройдет региональный отборочный этап Национального Чемпионата «Абилимпикс», на котором продемонстрируют свое профессиональное мастерство люди с инвалидностью. В 2018 году в течение двух дней - 15 и 16 октября - за звание лучших будут бороться более 90 человек из Тюменской области.

Как сообщает Megatyumen.ru, участники «Абилимпикса» будут соревноваться в трех категориях - школьники, студенты и специалисты. Ребята из первой категории покажут свое мастерство в чемпионате впервые, им нужно будет проявить себя в новых для Тюменской области направлениях - «Лего-конструирование», а также «Робототехника». Ну а тех, кто поопытнее, ждут соревнования в 16 компетенциях: «Кондитерское дело», «Поварское дело», «Зубной техник», «Массажист», «Слесарное дело» и многие другие. Оценивать выполнение участниками заданий конкурса будут около 90 экспертов, это представители учебных заведений, предприятий и общественных организаций инвалидов. Организация соревнований планируется на базе восьми площадок города. Прийти на «Абилимпикс» могут все желающие. Например, поболеть за представителей направлений «Робототехника», «Вязание крючком» и «Лего-конструирование» можно в Тюменском технопарке по улице Республики, 142.

Поддержать участников компетенций «Психология», «Кондитерское дело», «Поварское дело», «Адаптивная физкультура» можно в Западно-Сибирском государственном колледже, который расположен по улице Рылеева, 34. Напомним, победители регионального этапа представят Тюменскую область на Национальном Чемпионате, который пройдет в Москве с 20 по 23 ноября.