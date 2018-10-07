2018-10-07T15:25:50+03:00
Общество

Тюменцев приглашают на бесплатный показ научных фильмов со всего мира

На показах транслируются научные полнометражные документальные фильмы
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
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Передвижной фестиваль ФАНК состоится 10 октября в Тюмени. Мероприятие посвящено актуальному научному кино нового формата. В рамках фестиваля будут организованы бесплатные показы фильмов о науке и техники.

Организаторы отмечают, что на показах транслируются научные полнометражные документальные фильмы, собранные со всего мира. Кинофестиваль проходит в течение всего года в разных городах России: Сочи, Челябинск, Воронеж, Тобольск, Ульяновск, Ноябрьск и других.

В Тюмени ФАНК будет организован на двух площадках: в молодежном театральном центре «Космос» (ул. Республики, 165А) и Школе перспективных исследований (ул. 8 Марта, 2, корп. 1).

В 20:00 для участников пройдет показ фильма «АльфаГо». Картина рассказывает о противостоянии человеческого интеллекта и компьютера. После кинопоказа состоится открытое обсуждение фильма с учеными, исследователями, журналистами.

На площадке Школы перспективных исследований участники фестиваля увидят фильм «Автоматизация и работа будущего». Также на площадке пройдут интервью с выдающимися экономистами и футуристами и анализ работы компаний, которые имеют свое видение того, как будет развиваться рынок труда в будущем.

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