2018-10-07T14:30:06+03:00
Общество

Тюменские школьники едут на робототехническую олимпиаду в Таиланд

Из 38 заявленных коллективов эксперты отобрали 15 команд
Алена Кульмухаметова
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Олимпиада по робототехнике состоится в ноябре в ТаиландеОлимпиада по робототехнике состоится в ноябре в ТаиландеФото: Татьяна Коркина
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Три школьника из Тюмени поедут на робототехническую олимпиаду в Таиланд в ноябре 2018 года. Из 38 заявленных коллективов эксперты отобрали 15 команд из Иннополиса, Владивостока, Набережных Челнов, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новороссийска, Нижнего Тагила, Астрахани и Тюмени. Общее количество участников – 48.

На олимпиаду отправляются ученики тюменской областной физико-математической школы в лице Кирилла Челышева, Дмитрия Шилина, Валерия Рагулина и их тренера Анатолия Агеева. Путевку в Таиланд ребята получили благодаря участию в конце лета во Всемирной робототехнической олимпиаде в Филиппинах, где стали обладателем бронзового места и вошли в тройку мировых лидеров.

Согласно пресс-службе Университета, главная тематика Всемирной олимпиады роботов в этом году будет посвящена еде – «Food matters», или «Еда имеет значение». Такая тема заставит задуматься участников о методах совершенствования качества питания, способах ликвидации голода и популяризации ресурсосберегающего земледелия.

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