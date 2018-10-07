Тюменские школьники едут на робототехническую олимпиаду в Таиланд

СЕГОДНЯ 14:30 2018-10-07T14:30:06+03:00

Олимпиада по робототехнике состоится в ноябре в Таиланде Фото: Татьяна Коркина

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Три школьника из Тюмени поедут на робототехническую олимпиаду в Таиланд в ноябре 2018 года. Из 38 заявленных коллективов эксперты отобрали 15 команд из Иннополиса, Владивостока, Набережных Челнов, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новороссийска, Нижнего Тагила, Астрахани и Тюмени. Общее количество участников – 48.

На олимпиаду отправляются ученики тюменской областной физико-математической школы в лице Кирилла Челышева, Дмитрия Шилина, Валерия Рагулина и их тренера Анатолия Агеева. Путевку в Таиланд ребята получили благодаря участию в конце лета во Всемирной робототехнической олимпиаде в Филиппинах, где стали обладателем бронзового места и вошли в тройку мировых лидеров.

Согласно пресс-службе Университета, главная тематика Всемирной олимпиады роботов в этом году будет посвящена еде – «Food matters», или «Еда имеет значение». Такая тема заставит задуматься участников о методах совершенствования качества питания, способах ликвидации голода и популяризации ресурсосберегающего земледелия.