2018-10-07T13:19:39+03:00
Общество

После шести недель обучения тюменские предприниматели увеличат свои доходы

Участники программы узнают, как контролировать финансовые риски компании
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
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Вести деловые переговоры и прогнозировать риски компании научат тюменских предпринимателей в рамках образовательного проекта федерального уровня. Занятия, как сообщает пресс-служба областного инвестиционного агентства, проходят с 26 сентября по 3 ноября в Тюмени, Тобольске, Ишиме и селе Омутинском.

Всего за 6 недель обучения предприниматели пройдут 8 очных семинара и 8 онлайн-занятий от ведущих экспертов и успешных российских предпринимателей. Участники программы узнают, как контролировать финансовые риски компании, как вести деловые переговоры, как управлять командой, как автоматизировать процессы, как создавать продающие тексты, как больше продавать и контролировать прибыль?

Проект разработан АО «Деловая среда» совместно с Фондом «Инвестиционное агентство Тюменской области», Тюменским региональным отделением Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и ПАО Сбербанк. По данным АО «Деловая среда», выпускники прошедших школ уже увеличили оборот своего бизнеса в 2 раза.

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