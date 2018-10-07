2018-10-07T12:13:08+03:00
Общество

В Тюмени появятся антивандальные остановки

Власти будут экономить на хулиганах
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
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Нарисовать граффити или приклеить объявление на городскую остановку тюменским вандалам будет сложно. Специальный слой антивандального покрытия сводит на нет «старания» хулиганов.

Первые испытания прошли успешно. Несколько остановок обработали специальным покрытием год назад, и результат не обманул ожидания.

- Разница видна, как говорится, невооруженным глазом, - говорит учредитель заводоуковского завода «Битекс-Сибирь» Андрей Снисаренко. - Мы достаточно долго работали над рецептами защитных покрытий. Проводили тесты в лабораторных условиях.

Каждый город в нашей стране в той или иной степени сталкивается с вандализмом. Как правило, остановочные комплексы страдают больше всего. Муниципальным властям приходится тратить дополнительные средства на приведение городской среды в порядок. Мы же на деле показали, что из этого неприятного положения есть выход.

На предприятии готовы к массовому производству двух модификаций защитных покрытий.

- Одна из них разработана на основе парафина и воска. Она помогает справляться с граффити, наклеенными объявлениями. На поверхности, которые обработаны этими составами, объявления держаться не могут, первый же дождь их смоет. Так же без усилий можно спокойно смыть граффити.

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