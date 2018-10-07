В Тюмени на пересечении улиц Харьковская и Максима Горького в ДТП пострадала пятилетняя девочка

СЕГОДНЯ 11:53 2018-10-07T11:53:52+03:00

Водитель Тойоты пролетела на "красный". Фото из соцсети ВКонтакте

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Не подумала о собственном ребёнка и проехала на запрещающий сигнал светофора водитель Toyota RAV4. Девочка получила ушибы.

По свидетельству очевидцев ДТП произошло накануне, 6 октября, днём на пересечении улиц Харьковская и Максима Горького в Тюмени.

Водитель Toyota RAV4, пролетев на «красный», столкнулась с Honda Accord.

На место происшествия прибыли спасатели и карета скорой медицинской помощи. Как оказалось, помощь медиков понадобилась троим пострадавшим, в чсиле которых оба водителя и 5-летняя дочь виновницы аварии.

— Вызов поступил в 16:03, прибытие бригады скорой помощи — в 16:06. Пациенту помощь оказана на месте, он отказался от госпитализации, — прокомментировала Ирина Бердюгина, пресс-секретарь станции скорой помощи.