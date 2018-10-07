2018-10-07T11:06:48+03:00
Общество

Ветераны поселка Богандинский учатся и ведут «Диалог поколений»

Пенсионеры активны и внимательны к местным жителям всех возрастов
Алена Кульмухаметова
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В тюменском поселке Богандинский сейчас проживает 10 тыс. 797 человек, из них около 2,5 тыс. – пенсионеры, самый активный «отряд» поселка. Люди золотого возраста стараются участвовать во всех мероприятия, а инициатором у них выступает Совет ветеранов.

Как отмечает Megatyumen.ru, в настоящее время за каждым из 13 членов совета закреплены свои улицы. Пенсионеры выявляют нужды своих подопечных, а также по мере возможности стараются им помочь.

В апреле-мае этого, 2018, года многие жители поселка стали слушателями факультета «Приусадебное хозяйство» от «Университета третьего возраста». Для них обучающую программу предоставили и провели специалисты Агротехнологического колледжа из Ялуторовска. Пенсионеры Богандинского активны и внимательны.

Так, сейчас в поселке реализуется областной проект «Диалог поколений», в ходе работы которого проходит патронаж неблагополучных семей, которые имеют на иждивении несовершеннолетних детей. Также для подростков и ребят помладше ветераны организуют познавательные экскурсии, встречи с местными поэтами и писателями.

Помимо этого, у богандинских пенсионеров в планах привлечение молодежи и волонтеров к строительству церкви и благоустройству могил участников Великой Отечественной войны.

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