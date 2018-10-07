Тюменские подростки набирались опыта в киножурналистике

СЕГОДНЯ 10:09 2018-10-07T10:10:18+03:00

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В Тюмени с 1 по 7 октября проходил V Международный кинофестиваль «Ноль Плюс», в состав пресс-службы которого вошли 30 подростков.

Юные журналисты на протяжении семи дней брали интервью у российских и зарубежных гостей фестиваля, писали рецензии и статьи, а также создавали видеоматериалы. Видеоматериалы пресс-центра транслировались по телеканалу «Город», а тексты ребят были опубликованы в соцсетях и на порталах города.

Кроме того, подростки вместе с опытными журналистами выпустили несколько газет, сообщает Megatyumen.ru. На фестивале для тюменцев были организованы творческие встречи с Татьяной Кублицкой, Ровеной Тузкуоглу, Юрием Кузнецовым, киножурналистом и программным директором фестиваля Аленой Сычевой.

Кстати, в этом, 2018, году к проекту присоединились и школьники младших классов, чтобы познакомиться с самим фестивалем и работой его пресс-центра. Работы юных журналистов можно посмотреть в группе фестиваля «ВКонтакте».

Отметим, проект «Детско-юношеская пресс-служба V Международного кинофестиваля «Ноль Плюс» стал победителем в конкурсе «Моя идея», выиграв самый крупный грант, размер которого составил 260 тысяч рублей.