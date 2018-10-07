Экспертами международного хореографического фестиваля в Перми стали тюменские танцоры

СЕГОДНЯ 09:11 2018-10-07T09:11:46+03:00

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Профессионалы своего дела проводили для молодежи мастер-классы, показывали спектакли и делились секретами мастерства с 4 по 7 октября в Студенческом дворце культуры Пермского Государственного Национального Исследовательского Университета.

В числе экспертов международного фестиваля хореографического искусства «Dance семестр – 2018» были тюменские танцоры.

Среди приглашенных экспертов оказалась и «Хореографическая мастерская Александры Балецкой», тюменский коллектив, постоянный участник фестиваля уличных театров «Сны улиц», победитель множества хореографических конкурсов, а с 2016 года – организатор Всероссийского фестиваля хореографических спектаклей «Без слов» в Тюмени. На пермской сцене 6 октября девушки исполнили свой новый спектакль «Разделительная полоса».

Организаторы отмечают, что ежегодно мероприятие собирает до 400 участников со всей России. Условно его можно разделить на две части: на конкурсную и на фестивальную.