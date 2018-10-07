2018-10-07T08:24:36+03:00
Общество

У тюменцев просят памперсы и простыни для бездомных из «Богадельни»

Постельное бельё износилось от частых стирок
Алена Кульмухаметова
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Постельное бельё износилось от частых стирок. Фото с сайта пиксабайПостельное бельё износилось от частых стирок. Фото с сайта пиксабай
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Памперсы для взрослых, чистящие средства и постельное белье необходимо для дома милосердия «Богадельня». Сотрудники дома вновь обращаются за помощью к тюменцам.

- Нам необходимо пошить пододеяльники, простыни и наволочки для медицинской части. От частых стирок они у нас совсем износились. Рулон ткани у нас есть. Также нужны чистящие средства, туалетная бумага, жидкое мыло для рук и мусорные мешки. Среди потребностей — и памперсы для взрослых №4 и памперсы-трусиками размер M, - написала в обращении

руководитель «Богадельни» Галина Паршуткина.

Напомним, тюменцы не раз помогали центру в приобретении продуктов питания и необходимых бытовых вещей, собирали средства для восстановления документов бездомных людей. Не так давно горожане помогли запастись овощами: картофелем, морковью и свеклой для бездомных.

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