На выставке «Осенний калейдоскоп. Активное долголетие» тюменцам помогут найти работу

СЕГОДНЯ 06:09 2018-10-07T06:09:55+03:00

На площадке будут работать специалисты различных ведомств и служб

Изменить размер текста: A A

Пройти медицинской обследование, получить консультацию, принять участие в мастер-классе и многое другое могут жители Тюмени, посетив специализированную выставку «Осенний калейдоскоп. Активное долголетие».

Она пройдёт с 17 по 21 октября в Выстовочном зале на Севастопольской. На одной из площадок всех желающих будут ждать специалисты Центра занятости населения города Тюмени и Тюменского района.

В рамках выставки будут проводиться мастер-классы, медицинские обследования, культурно-массовые мероприятия, прием специалистов различных органов госвласти.

Специалисты Центра занятости будут консультировать о порядке и предоставлении государственных услуг службы занятости, о возможности профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан и незанятых пенсионеров, которым назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность.

Также здесь состоится мастер-класс по поиску работы на Интерактивном портале Департамента труда и занятости населения Тюменской области и портале «Работа в России».