На выставке «Осенний калейдоскоп. Активное долголетие» тюменцам помогут найти работу
Пройти медицинской обследование, получить консультацию, принять участие в мастер-классе и многое другое могут жители Тюмени, посетив специализированную выставку «Осенний калейдоскоп. Активное долголетие».
Она пройдёт с 17 по 21 октября в Выстовочном зале на Севастопольской. На одной из площадок всех желающих будут ждать специалисты Центра занятости населения города Тюмени и Тюменского района.
В рамках выставки будут проводиться мастер-классы, медицинские обследования, культурно-массовые мероприятия, прием специалистов различных органов госвласти.
Специалисты Центра занятости будут консультировать о порядке и предоставлении государственных услуг службы занятости, о возможности профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан и незанятых пенсионеров, которым назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность.
Также здесь состоится мастер-класс по поиску работы на Интерактивном портале Департамента труда и занятости населения Тюменской области и портале «Работа в России».