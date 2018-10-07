Погода в Тюмени 7 октября: прохладно и дожди

СЕГОДНЯ 05:59 2018-10-07T06:06:09+03:00

Сегодня в Тюмени начнутся дожди Фото: Татьяна Коркина

Изменить размер текста: A A

Воскресенье, 7 октября, в Тюмени и по области будет прохладным. Зарядят дожди и усилится ветер.

В Тюменской области облачно с прояснениями, днем небольшой, местами умеренный дождь, ветер юго-западный, западный 6-11 метров в секунду, в отдельных районах порывы до 16 метров в секунду, столбики термометров днём покажут +6,+11.

В Тюмени утро начнется с переменной облачности, далее небо затянет облаками и пойдут дожди. Ветер юго-западный 6-12 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +1, +7 градусов.

В Тобольске с утра дождь, переменная область, ветер юго-западный 5-14 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +5,+9 градусов.