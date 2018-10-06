Этап кубка мира по ледяному плаванию пройдёт в Тюмени

СЕГОДНЯ 18:06 2018-10-06T18:06:44+03:00

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Первый этап Кубка мира по ледяному плаванию и VII Открытый турнир городов России по зимнему плаванию пройдут на озере Чемпионов на базе центра закаливани и плавания в холодной воде «АквАйСпорт-Тюмень».

- Участниками турнира станут сильнейшие пловцы-марафонцы мира из России и десяти стран, включая ЮАР, США, Германию, Великобританию, Ирландию, Израиль. Среди них победители и призеры двух предыдущих чемпионатов мира по ледяному плаванию, прошедших в Мурманске в 2015 году и в Германии в 2017-м. Ожидается, что в заплывах на тысячу метров примут участие более 40 человек, - рассказала председатель центра закаливания и плавания в холодной воде «АквАйСпорт-Тюмень» Татьяна Редькина.

Она добавила, что соревнования являются отборочными для участия в III Чемпионате мира по ледяному плаванию, который вновь пройдет в Мурманске в марте 2019 года.

В программе кубковых заплывов дистанции 100 м брасс, 200, 500 и 1000 м вольным стилем и эстафета 4х250 м вольным стилем. В рамках турнира городов России состоятся заплывы на дистанциях 25 м вольным стилем и брассом, 50 м баттерфляем, а также эстафета 4х50 м вольным стилем.