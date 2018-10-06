На полях тюменского КРиММа собран рекордный урожай картофеля

СЕГОДНЯ 17:07 2018-10-06T17:07:45+03:00

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Земледельцы из агрофирмы КРиММ Упоровского района собрали более ста тысяч тонн картофеля.

- На этой неделе закончили уборку «второго хлеба». Окончательная цифра 103 тысячи тонн, - говорит генеральный директор агрофирмы Геннадий Рязанов. - Считаю, что мы достаточно рано - в начале октября - вышли на эти показатели, несмотря на то, что с посевной из-за погодных условия пришлось задержаться.

В агрофирме отметили, что во время уборочной ежесуточно в хранилища КРиММа загружалось 4,5- 5 тысяч тонн картофеля.

Перед началом сельхозяйственного сезона КРиММ улучшил логистику, а именно сократил время доставки урожая с полей до хранилища. Только благодаря слаженной работе всего коллектива удалось добиться такого результата.