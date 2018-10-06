В Тюмени на кладбище у могилы хозяина обнаружили «Хатико»

СЕГОДНЯ 16:56 2018-10-06T16:57:01+03:00

Собака на кладбище находится уже около пяти дней

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Истощённого, грустного пса обнаружили тюменцы на городском кладбище. Собака несколько дней охраняет могилу любимого хозяина и даже не думает уходить.

Пост об этом появился в социальной сети ВКонтакте в сообществе «Типичная Тюмень» сегодня вечером.

Очевидцы сообщают, что, судя по всему, собака на кладбище находится уже около пяти дней, Именно такая дата смерти указана на могиле.

- Как она туда попала - неизвестно. Либо привезли родственники на похороны любимого хозяина, и она осталась на могиле, либо пришла сама, не выдержав разлуки.

Но бдит. Охраняет могилу. Либо ждет, когда хозяин проснется...

Настоящий, преданный друг. Жаль до слез. Ни еды, ни воды. Не агрессивная, скорее настороженная. Сфотографировать подпустила. Стережет покой. Вот что делать с ней? – задаётся вопросом подписчица группы.

Помочь собаке нельзя - решили тюменцы. Даже если увести пса от могилы, верный питомец всё равно вернётся на прежнее место и будет ждать своей гибели.