Стало ровнее: в Тюменской области отремонтировали 369 км дорог

СЕГОДНЯ 16:15 2018-10-06T16:15:21+03:00

Общая протяженность автомобильных дорог в Тюменской области в 2017 году превысила 19 тыс. км Фото: Татьяна Коркина

Такие цифры зафиксированы за 2017 год

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Тюменская область в лидерах по количеству и качеству строительства и ремонта дорог. Только за 2017 год в регионе было отремонтировано более 369 км региональных и местных дорог.

По информации департамента экономики Тюменской области, наибольший объем работ по ремонту дорог выполнен в Тюмени, Тобольске, Тюменском, Нижнетавдинском, Вагайском и Уватском районах, отмечается в документе. Дорогами с твердым покрытием соединены два населенных пункта – с. Пестово Викуловского района и с. Бердюгино Упоровского района.

Отметим, что общая протяженность автомобильных дорог в Тюменской области в 2017 году превысила 19 тыс. км. При этом доля автодорог с твердым покрытием в 2017 году составила 72,6%. В 2014 году этот показатель составлял 68,9%.

Напомним, в 2017 году по итогам реализации проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» город Тюмень стал лучшим среди российских городов по качеству дорог.