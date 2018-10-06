2018-10-06T15:19:44+03:00
Общество

Новый арт-объект установят в Ялуторовске

Первыми его увидят гости ледового городка
Алена Кульмухаметова
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Арт-объект установят в исторической части города: на Сретенской площади, на холмике около узла связи. Таким образом, он всегда будет в центре внимания: именно здесь возводят в новогодние праздники ледяной городок, а в остальное время года проводят массовые гуляния: Широкую масленицу, Красную горку, концерты на День города...

Как рассказали в комитете по делам культуры и туризму администрации Ялуторовска, объект, представляющий собою установленное на постаменте с надписью «Ялуторовску» число «360», будет выполнен из современных материалов, но какая фирма его изготовит – пока не известно. В настоящее время готовят документацию чтобы объявить соответствующий конкурс.

Арт-объект станет не единственной изюминкой ледового городка-2019. Прежде всего, здесь будет установлена новая искусственная ель. Место старой 8-метровой займёт 12-метровая зелёная красавица. В администрации Ялуторовска отметили, что это поможет городу и существенно сэкономить и позаботиться об экологии, ведь раньше в Остроге устанавливали живые ели.

Что касается самого ледяного городка, то, по словам председателя комитета по культуре и туризму Ирины Владимировны Мелковой, его названием станет «Хрустальные сказания Ялуторовска».

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