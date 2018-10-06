Тюменские семьи радушно принял Крым

СЕГОДНЯ 14:11 2018-10-06T14:11:34+03:00

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Семьям из Тюменской области удалось отдохнуть на здравницах Крыма. Летом 2018 года их радушно принимали лучшие базы отдыха и гостевые дома Черноморского района Крыма - «Дельфин», «Гелиос», «Лидия», «У дяди Васи», «Дружба», «Мари-Анна».

В рамках сотрудничества между администрацией района и ассоциацией оздоровления и отдыха детей «Ребячья Республика» в селе Межводное семьи из Тюменской области отдыхают по программе «Мать и дитя».

Путевки за счет средств областного бюджета предоставляются детям 3-17 лет и одному из родителей, если ребенок состоит на диспансерном учете в организациях здравоохранения Тюменской области по поводу заболеваний дыхательной системы, перенес острую пневмонию, относится к группе часто длительно болеющих.

- В этом году программа отдыха была рассчитана до 30 сентября, - рассказала главный специалист отдела экономики, курортов и туризма администрации Черноморского района Наталья Гебешт. - Мы старались сделать все, чтобы наши гости остались довольны. Гостевые дома и базы отдыха, которые участвуют в программе, находятся в непосредственной близости от моря, и предоставляют удобные номера, вкусную еду, продуманный досуг. К тому же, уникальный морской климат Межводного оказывает выраженное лечебное действие. Мы пообщались с отдыхающим - негативных отзывов нет, все они хотели бы вернуться в Межводное и в следующем году.

Всего за время действия сотрудничества в Крыму удалось отдохнуть 2500 семей из Тюменской области.