Красная дорожка для велосипедистов появилась в сквере Моисеенко в Тюмени

СЕГОДНЯ 13:30 2018-10-06T13:30:33+03:00

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Открытие сквера Александра Моисеенко порадует тюменцев и гостей города при открытии. Накануне там появилась красная дорожка для велосипедистов.

Как отмечают в администрации города, по серым предложат передвигаться пешеходам, по красным будут ездить велосипедисты, а по фиолетовым смогут совершать тренировки любители скандинавской ходьбы или бега. У входа в зеленую зону для всех посетителей установят указатели.

Цвет яркого асфальта достигается добавлением в смесь специального пигмента. Технология сложная, поэтому генеральный директор ООО СК «Уралстрой» Рудик Манукян лично контролирует процесс изготовления асфальта и укладки тротуаров.

- В Москве или Санкт-Петербурге на асфальтированные дорожки наносят слой краски, и получают цветные тротуары. У нас наносится слой цветного асфальта, в данном случае красный, – рассказал Рудик Манукян.

Строители обещают, что сквер будет очень красивым. Сейчас параллельно с асфальтированием цветных тротуаров рабочие укладывают в центре сквера брусчатку. Поскольку зеленая зона расположена рядом с Тюменским медицинским университетом, для студентом построят лекторий. Он будет напоминать лекционный зал под открытым небом. В спортивной зоне установят тренажеры. Велосипедистов порадуют просторные парковки.