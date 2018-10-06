Самую романтичную пару с инвалидностью выберут в Тюмени
Конкурс под названием “Сердца двух” пройдет в рамках областного фестиваля "Будущее для всех" 20 и 21
октября. Об этом сообщает Тюменская областная организация ВОИ.
По информации организаторов, принять участие в конкурсе могут семейные пары, где один из супругов либо оба имеют инвалидность.
Семьям предстоит пройти различные этапы и задания, по итогам которых
будут определены победители. Главный из этапов – "Визитка"" – представление семьи в виде театральной миниатюры, музыкальной композиции, стихотворения, танца. На этом этапе будет оцениваться находчивость и взаимопонимание, креативность и юмор, музыкальное
сопровождение и художественное оформление, обязательное участие в
выступлении всех членов семьи.
Победители областного этапа "Сердца двух" примут участие в заключительных мероприятиях фестиваля.