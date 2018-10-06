Самую романтичную пару с инвалидностью выберут в Тюмени

СЕГОДНЯ 13:11 2018-10-06T13:12:21+03:00

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Конкурс под названием “Сердца двух” пройдет в рамках областного фестиваля "Будущее для всех" 20 и 21

октября. Об этом сообщает Тюменская областная организация ВОИ.

По информации организаторов, принять участие в конкурсе могут семейные пары, где один из супругов либо оба имеют инвалидность.

Семьям предстоит пройти различные этапы и задания, по итогам которых

будут определены победители. Главный из этапов – "Визитка"" – представление семьи в виде театральной миниатюры, музыкальной композиции, стихотворения, танца. На этом этапе будет оцениваться находчивость и взаимопонимание, креативность и юмор, музыкальное

сопровождение и художественное оформление, обязательное участие в

выступлении всех членов семьи.

Победители областного этапа "Сердца двух" примут участие в заключительных мероприятиях фестиваля.