Тюменскую область посетила делегация из Южной Кореи

СЕГОДНЯ 12:28 2018-10-06T12:28:44+03:00

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Делегация из Южной Кореи познакомилась с промышленным и инвестиционным потенциалом области, провели переговоры с руководителями органов власти. Гости были в Тюмени три дня.

Директор областного департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Леонид Остроумов рассказал корейским бизнесменам о системе работы с инвесторами, о реализованных якорных проектах и перспективах развития.

В ТюмГУ делегацию из Южной Кореи заинтересовал Институт X-BIO. Гости были приятно удивлены, что в вузе открыт Корейский центр, нацеленный на развитие сотрудничества с университетами Южной Кореи.

Состоялась и встреча с представителями корейской диаспоры, а также гости поучаствовали в открытии Международного кинофестиваля «Ноль Плюс» в музейном комплексе им. И.Я. Словцова.

Поблагодарив за теплый прием, господин Сон Ли отметил:

- Мы впечатлены дружелюбным, чистым образом Тюмени. Мы слышали о вашем городе, как об одном из индустриальных центров, но оказалось, тут также много учреждений культуры, в особенности музеев. Он пригласил тюменцев посетить Курогу, а также предложил провести в Тюмени Дни корейской культуры и даже съемку совместного детского кино.