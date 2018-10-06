2018-10-06T11:59:35+03:00
Происшествия

Под Исетском пьяный водитель насмерть разбился на «Тойота Камри»

Перед этим, возможно, он сбил корову на трассе
Алена Кульмухаметова
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Скрин с видео из соцсети ВКонтактеСкрин с видео из соцсети ВКонтакте
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Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 6 октября, в восьми километрах от села Исетское. В лобовом столкновении сошлись «Тойота камри» и «Форд Фокус».

У сильного удара «Тойоту» выбросило с трассы в кювет. Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.

Информация, видео и фото ужасных кадров появились в группе «ЧС-Тюмень» в социальнйо сети ВКонтакте.

Корреспонденту «Комсомольской правды-Тюмень» удалось связаться с очевидцами аварии. По предварительнйо информации водитель «Камри» был пьян. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД уверяют, что он мчался по трассе со скоростью не менее 200 километров в час. У полицейских есть съемка на регистраторе.

Отмечается, что из «Фокуса» вышел окровавленный водитель, но передвигался на своих ногах.

Несколькими километрами ранее лежит сбитая на трассе корова. Возможно, животное попало под колёса лихого гонщика.

На месте работают сотрудники полиции. Они выясняют причины ДТП.

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