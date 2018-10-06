2018-10-06T11:08:35+03:00
Звезды

В Казанском районе в мечети состоялся День открытых дверей для всех желающих

Послушать лекции могли люди любой религии
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайт пиксабайФото с сайт пиксабай
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Казанская мечеть впервые провела День открытых дверей. Для присутствующих лекцию по развитию традиционного

ислама, профилактики религиозного экстремизма.

прочитал муфтий Духовного управления мусульман Тюменской области Динар хазрат Нафиков.

На первое публичное мероприятие и дискуссию на тему «Ислам— религия мира» были приглашены все желающие, вне зависимости от религиозной принадлежности.

отметим, что в мечети регулярно проходят праздничные намазы в честь знаковых для мусульман праздников Курбан-Байрама, Уразы и других. Для новобрачных устраивают никах.

--В Казанском районе насчитывается 3 200 казахов. Все они живут в мире и согласии с другими народностями. Казахи вносят большой вклад в социально-экономическое и культурное развитие муниципалитета. Казанская земля не раз становилась площадкой для проведения областного и районного Курултая, – заметила глава района Татьяна Богданова. – В этом году были выделены бюджетные средства для строительства асфальтированной дороги к мусульманскому кладбищу в селе Шадринка.

Добавим, сейчас ведется работа по переоформлению документов на мечеть. Комитет по делам национальностей региона выделил средства на проектно-сметную документацию по ремонту и реконструкции здания в текущем году. В перспективе здание будет не узнать, на нем появится минарет.

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