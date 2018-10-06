2018-10-06T10:27:40+03:00
Общество

У тюменцев есть время, чтобы принять участие в оnline-фотоконкурсе с участием бабушек и дедушек

Победитель сможет сводить героя конкурсной фото в театр или на концерт
Алена Кульмухаметова
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Фото с сайта пиксабайФото с сайта пиксабай
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Организаторы конкурса фотографий #сфоткайсясбабулей и #сфоткайсясдедулей продлили срок приёма заявок до 8 октября.

Тюменцам, кто не успел опубликовать фотографии со своими бабушками или дедушками в социальных сетях (vk.com и instagram) еще есть время для участия в конкурсе.

Чтобы стать участником достаточно поставить под фото хештеги #сфоткайсясбабулей и #сфоткайсясдедулей.

Организаторы предупреждают, что опубликовать можно не более одной фотографии, в которой можно рассказать о необычных увлечениях, жизненных ценностях, успехах и моментах жизни бабушек и дедушек.

После 8 октября среди участников стартует online-голосование на определение победителя. Именно тюменцы решат, чья фотография с бабушкой или дедушкой самая креативная, яркая и запоминающаяся.

Победитель сможет сводить героя конкурсной фото в театр или на концерт: главный приз – сертификат на 5000 рублей на любые мероприятия Тюменского концертно-театрального объединения.

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