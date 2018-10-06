В Тобольске из окна 16 этажа выпала молодая женщина
Жуткая трагедия разыгралась в Тобольске. Из окна высотки днём 5 октября выпала молодая женщина и разбилась насмерть.
Информация об этом появилась в одном из тобольских пабликов в социальной сети ВКонтакте.
Под фотографией автомобиля спасателей появился вопрос: «Кто знает, что за трагедия у 15 18?».
Выяснилось, что женщина выпала из окна. Очевидцы сообщают разную информацию. Одни говорят, что погибшая курила на балконе и выпала, другие, что она мыла окна.
- Я тоже живу в этом доме и девушка курила на балконе. Она пролетела на моих глазах, я вызвала полицию, и в квартире у этой девушки потом была. Это моя соседка этажом выше, - сообщает подписчица группы.
Медики ничем бы не смогли помочь женщине. Она разбилась насмерть. Погибшую увезли сотрудники ритуальных услуг.
Женщину из-за миниатюрного роста приняли за молодую девушку. На самом деле ее зовут Дарья, ей 35 лет, выпала она из окна собственной квартиры с 16 этажа.
Обстоятельства и причины падения выясняют следователи.