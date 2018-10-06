2018-10-06T09:55:34+03:00
Происшествия

В Тобольске из окна 16 этажа выпала молодая женщина

Спасать было некого
Алена Кульмухаметова
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Фото из соцсети ВКонтактеФото из соцсети ВКонтакте
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Жуткая трагедия разыгралась в Тобольске. Из окна высотки днём 5 октября выпала молодая женщина и разбилась насмерть.

Информация об этом появилась в одном из тобольских пабликов в социальной сети ВКонтакте.

Под фотографией автомобиля спасателей появился вопрос: «Кто знает, что за трагедия у 15 18?».

Выяснилось, что женщина выпала из окна. Очевидцы сообщают разную информацию. Одни говорят, что погибшая курила на балконе и выпала, другие, что она мыла окна.

- Я тоже живу в этом доме и девушка курила на балконе. Она пролетела на моих глазах, я вызвала полицию, и в квартире у этой девушки потом была. Это моя соседка этажом выше, - сообщает подписчица группы.

Медики ничем бы не смогли помочь женщине. Она разбилась насмерть. Погибшую увезли сотрудники ритуальных услуг.

Женщину из-за миниатюрного роста приняли за молодую девушку. На самом деле ее зовут Дарья, ей 35 лет, выпала она из окна собственной квартиры с 16 этажа.

Обстоятельства и причины падения выясняют следователи.

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