В Тюменском районе состоялся бал ветеранов

СЕГОДНЯ 09:08 2018-10-06T09:08:56+03:00

Он проходил за чашкой чая

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«Осенний бал» для пожилых людей состоялся в Тюменском районе.

Тёплый приём организовала местная админситрация и Дума «Столичного» во Дворце

культуры посёлка Боровский.

Среди десятков приглашённых – самые уважаемые жители района, внёсшие вклад в

его экономическое и социальное благополучие, активисты-общественники, люди, одарённые разнообразными талантами, богатством и молодостью души.

Виновникам торжества в этот день в районе адресовали самые сердечные,

тёплые, по-настоящему добрые и окрыляющие слова. Программа осеннего бала располагала к обмену мнениями и задушевной беседе за чашкой чая. Для самых активных и энергичных были приготовлены разнообразные конкурсы. Одна из викторин была посвящена истории Тюменского района, в ней оказалось немало призов и победителей.

По официальным данным, в Тюменском районе сейчас проживают 25 участников

Великой Отечественной войны, 5 малолетних узников канцлагерей, 6 жителей

блокадного Ленинграда. Всего же в районе по последним данным более 28 тысяч

пенсионеров по возрасту.