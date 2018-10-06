В Тюменском районе состоялся бал ветеранов
«Осенний бал» для пожилых людей состоялся в Тюменском районе.
Тёплый приём организовала местная админситрация и Дума «Столичного» во Дворце
культуры посёлка Боровский.
Среди десятков приглашённых – самые уважаемые жители района, внёсшие вклад в
его экономическое и социальное благополучие, активисты-общественники, люди, одарённые разнообразными талантами, богатством и молодостью души.
Виновникам торжества в этот день в районе адресовали самые сердечные,
тёплые, по-настоящему добрые и окрыляющие слова. Программа осеннего бала располагала к обмену мнениями и задушевной беседе за чашкой чая. Для самых активных и энергичных были приготовлены разнообразные конкурсы. Одна из викторин была посвящена истории Тюменского района, в ней оказалось немало призов и победителей.
По официальным данным, в Тюменском районе сейчас проживают 25 участников
Великой Отечественной войны, 5 малолетних узников канцлагерей, 6 жителей
блокадного Ленинграда. Всего же в районе по последним данным более 28 тысяч
пенсионеров по возрасту.