Тюменских студентов бесплатно обучат проектному менеджменту

СЕГОДНЯ 08:07 2018-10-06T08:08:18+03:00

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В мультицентре «Моя территория» с 9 октября для тюменских студентов пройдут курсы event-менеджмента 2.0., на которых участники научатся азам администрирования крупных событий города, а также прокачают профессиональные компетенции, сообщает Megatyumen.ru.

На этих курсах ребята будут развивать навыки проектного менеджмента. Они смогут узнать об основах администрирования и пообщаются с приглашенными специалистами. Проект будет проходить в три этапа: образовательная программа, стажировка и награждение. Все участники получат «антизачетки» - в них будут проставляться отметки за посещение занятий. На лекциях и практических занятиях со студентами поработают региональные эксперты, менеджеры и даже руководители отделов мультицентра.

По итогам программы тюменцы получат карту проектов, на которых пройдут стажировку и на практике смогут познакомиться с организацией мероприятий различных тематик и масштабов. К примеру, «Культурица 2.0», интерактивный квест «Открой свою Тюмень» и линейка событий мультицентра «Моя территория» и других.