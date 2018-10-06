2018-10-06T08:08:18+03:00
Общество

Тюменских студентов бесплатно обучат проектному менеджменту

Ребята узнают об основах администрирования и пройдут стажировку
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Фото из группы "Мультицентр «Моя территория» | Проекты | Тюмень" в соцсети ВКонтактеФото из группы "Мультицентр «Моя территория» | Проекты | Тюмень" в соцсети ВКонтакте
Изменить размер текста:

В мультицентре «Моя территория» с 9 октября для тюменских студентов пройдут курсы event-менеджмента 2.0., на которых участники научатся азам администрирования крупных событий города, а также прокачают профессиональные компетенции, сообщает Megatyumen.ru.

На этих курсах ребята будут развивать навыки проектного менеджмента. Они смогут узнать об основах администрирования и пообщаются с приглашенными специалистами. Проект будет проходить в три этапа: образовательная программа, стажировка и награждение. Все участники получат «антизачетки» - в них будут проставляться отметки за посещение занятий. На лекциях и практических занятиях со студентами поработают региональные эксперты, менеджеры и даже руководители отделов мультицентра.

По итогам программы тюменцы получат карту проектов, на которых пройдут стажировку и на практике смогут познакомиться с организацией мероприятий различных тематик и масштабов. К примеру, «Культурица 2.0», интерактивный квест «Открой свою Тюмень» и линейка событий мультицентра «Моя территория» и других.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюменском районе состоялся бал ветеранов
Социальную рекламу для подростков выпустили тюменские медианаставники
В Тюмени юная нарушительница ПДД стала причиной падения двух женщин в автобусе
В Тюменской области в уникальном проекте здравоохранения участие примут тысячи тюменцев
Погода в Тюмени 6 октября: +17 градусов, тёплый ветер и дожди
В центре Тюмени сегодня потерялся 3-летний мальчик
В Увате будут судить челябинского дальнобойщика
Первоклашки одной из тюменских школ необычно поздравили своего учителя
Тобольск в четвертый раз примет игротеку «Страна Конструктория»
Воры, снимавшие фары с дорогих иномарок в Тюмени, отправлены за решетку
Народные эксперты «Тюменской марки» посетили новые промышленные площадки
В Гагаринском парке Тюмени поспорят за лидерство «горные» велогонщики
Жилищную программу для тюменских учителей и врачей продлят
Прокуратура Тюменской области контролирует начало отопительного сезона
В Тюмени стартует полуфинал региональной лиги «ЗАПСИБ» КВН
Тюменцев зовут отдохнуть и позаниматься спортом на Дне здоровья