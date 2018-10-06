2018-10-06T07:11:32+03:00
Общество

Социальную рекламу для подростков выпустили тюменские медианаставники

Он направляет молодежь на путь к трезвой жизни
Алена Кульмухаметова
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Фото из группы "ШАНС | Сделай шаг вперед | Тюмень" в соцсети ВКонтактеФото из группы "ШАНС | Сделай шаг вперед | Тюмень" в соцсети ВКонтакте
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Медианаставники социального проекта «Шанс», автор социальных плакатов Иван Кармацкий и художник Ирина Курносенко показали тюменским детям, как пристрастие к горячительным напиткам влияет на жизнь подростка.

Пять иллюстраций демонстрируют последствия употребления алкоголя — ухудшение здоровья, потерю друзей, проблемы с законом, конфликты в семье, а также риск стать менее успешными, чем сверстники. Главный посыл созданного контента — направить подрастающее поколение на путь трезвой и здоровой жизни.

— К сожалению, социальная реклама не решает проблему, но заставляет общественность задуматься и изменить отношение. Зачастую ребенок не видит сути алкогольной зависимости либо не признает ее. Чтобы помочь подростку пересмотреть свои взгляды и изменить жизнь в лучшую сторону, мы разработали пять социальных плакатов, которые показывают не привлекательную сторону употребления алкоголя, — рассказала Любовь Бровко, руководитель проекта.

Напомним, что конкурс социальной рекламы «Шанса» проходит в этом году в третий раз. За два года было создано 16 социальных роликов, которые в сумме набрали более 2 миллионов просмотров в сети Интернет.

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