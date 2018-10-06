В Тюмени юная нарушительница ПДД стала причиной падения двух женщин в автобусе

СЕГОДНЯ 06:57 2018-10-06T07:03:22+03:00

Девочка выбежала на пешеходный переход перед движущимся автобусом на "красный"

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Серьёзное нарушение правил дорожного движения стало причиной падения двух женщин в автобусе, следующим маршрутом №25 по городу Тюмени. Инцидент случился накануне, 5 октября, рядом с остановкой ДК «Строитель».

На регулируемом пешеходном переходе перед автобусом на красный запрещающий сигнал светофора выбежала девочка. Водителю автобуса, следующему по своей полосе с соблюдением ПДД со стороны от ТЦ "Солнечный" в сторону ДК "Строитель", пришлось резко затормозить, чтобы не задавить юную нарушительницу, в результате чего, находящиеся в автобусе две пассажирки не удержались и упали. Одна женщина серьёзно пострадала.

На место выезжала «скорая» для оказания медицинской помощи участникам дорожного движения и пострадавшим.

Перевозчик предоставил видео, где запечатлено, как подросток резко выбежала на пешеходный переход. При этом позади девочки в ожидании зелёного сигнала светофора стояли взрослые.

— Она выбежала на дорогу на запрещающий сигнал светофора, не глядя по сторонам. Из-за резкого торможения в салоне автобуса упали две женщины, одна из которых серьёзно пострадала. Эту информацию уже передали в ГИБДД вместе с видео с камеры наблюдения автобуса, — прокомментировали в ПАТП № 1, обслуживающем данный маршрут.