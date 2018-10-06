В Тюменской области в уникальном проекте здравоохранения участие примут тысячи тюменцев

СЕГОДНЯ 06:06 2018-10-06T06:06:47+03:00

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Объём талии, бёдер, рост, вес, диета и образ жизни тюменцев станут объектами исследования медицинских работников в рамках крупномасштабного проекта департамента здравоохранения Тюменской области.

Проект подразумевает исследование факторов риска развития неинфекционных заболеваний — STEPS. Область вошла в число 30 пилотных территорий для его проведения и апробации.

Исследование STEPS стартовало 1 сентября и продлится по 31 октября 2018 года. Опрос проводится специально подготовленными интервьюерами из числа медицинских работников в 1000 домохозяйствах (поквартирно), отобранных случайным образом. Участникам исследования предлагается ответить на ряд несложных вопросов об образе жизни, кроме того им проведут физические измерения.

Полученная информация будет использована для изучения распространенности факторов риска неинфекционных заболеваний среди населения Тюменской области с соблюдением требований конфиденциальности и добровольности.

Результаты исследования будут проанализированы Министерством здравоохранения Российской Федерации для принятия оперативных мер по улучшению здоровья жителей области и страны в целом.