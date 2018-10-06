2018-10-06T05:53:31+03:00
Общество

Погода в Тюмени 6 октября: +17 градусов, тёплый ветер и дожди

В течение дня небо затянет облаками
Алена Кульмухаметова
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Сегодня в Тюмени зарядит дождьСегодня в Тюмени зарядит дождьФото: Татьяна Коркина
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Выходной субботний день 6 октября начался с солнечной погоды. Затем небо затянут облака и синоптики прогнозируют в течение дня осадки в виде дождя. День ожидается прохладнее вчерашнего и немного ветреный.

В Тюменской области облачно с прояснением, днем небольшой, местами умеренный дождь, ветер юго-восточный, южный с переходом на юго-западный, западный 6-11 метров в секунду, днем в отдельных районах порывы до 16 метров в секунду, температура днем +12,+17, местами до +22 градусов.

В Тюмени сегодня переменная облачность и дожди. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха утром +6 градусов. Днём столбик термометров поднимутся до +17 градусов.

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